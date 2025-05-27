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Советы

Простая привычка, продлевающая жизнь

здоровье, прогулка, привычка, врач, исследование, польза, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 11:22 Фото: pixabay
Физическая активность в утренние часы продлевает жизнь. Как режим дня влияет на здоровье людей, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает Zakon.kz.

Специалист приводит данные нового исследования и отмечает, что важно не только быть физически активными, но и еще делать это в определенное время суток.

К примеру, пожилые люди, которые были наиболее активны в утренние часы, в среднем жили дольше, чем те, кто были активны днем или вечером.

"Еще один фактор – стабильность режима: регулярная активность в одно и то же время суток также была связана с более высокой продолжительностью жизни. Утренние "пташки" показали лучшую кардиореспираторную выносливость и эффективность при ходьбе. Их легкие и сердце находились в лучшем состоянии", – пишет Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Почему это работает

Исследователи предполагают, что соблюдение естественных "внутренних часов" организма может усиливать положительный эффект физической активности.

Иными словами, телу "нравится", когда движение происходит в правильное время.

"Даже простая привычка гулять утром может стать вкладом в долголетие", – говорится в заключительной части.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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