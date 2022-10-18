Четыре страны отказались участвовать в "Евровидении"

Черногория, Болгария, Босния и Герцеговина и Северная Македония отказались участвовать в Евровидении-2023, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает официальный портал главного песенного конкурса Европы - Eurovision.tv.

Так, черногорский вещатель RTCG заявил, что у него нет бюджета на регистрационный взнос и оплату проживания в Великобритании, которая примет конкурс в следующем году. Это в том числе связано и с отсутствием интереса к мероприятию со стороны черногорских рекламодателей.

Похожие причины озвучили Болгария и Северная Македония. Их поддержала Босния и Герцеговина, которая перестала участвовать в "Евровидении" с 2017 года, сообщается на сайте конкурса. Словения также задумалась о целесообразности участия в "Евровидении-2023".

Ранее стало известно, что "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле. Выиграла "Евровидение" 2022 года Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница, но было принято решение провести мероприятие в Великобритании из-за ситуации на территории Украины.