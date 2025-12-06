#Казахстан в сравнении
#Казахстан в сравнении
Мир

Четыре страны отказались от участия в "Евровидении-2026" из-за Израиля

&quot;Евровидение&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 09:59 Фото: wikipedia
Четыре европейские страны заявили, что не будут участвовать в популярном международном песенном конкурсе в следующем году после того, как Израилю разрешили участвовать, сообщает Zakon.kz.

Государственные вещатели Нидерландов, Ирландии, Испании и Словении назвали причиной отказа продолжающуюся войну в секторе Газа, пишет ABC.

"Культура объединяет, но не любой ценой. События последнего года стали испытанием для нас, насколько мы способны отстаивать свои ценности. Общечеловеческие ценности, такие как гуманность и свобода прессы, были серьезно подорваны, и для нас эти ценности не подлежат обсуждению", – заявил Тако Циммерман, глава голландской телерадиокомпании AVROTROS.

Ирландская телекомпания RTÉ:

"RTÉ считает, что участие Ирландии остается недобросовестным, учитывая ужасающую гибель людей в секторе Газа и гуманитарный кризис, который продолжает подвергать риску жизни стольких мирных жителей", – говорится в сообщении.

Ирландия семь раз побеждала на конкурсе песни "Евровидение".

Отказ Испании:

"Ситуация в секторе Газа, несмотря на прекращение огня и одобрение мирного процесса, а также использование Израилем конкурса в политических целях все больше затрудняют сохранение "Евровидения" в качестве нейтрального культурного мероприятия", – заявил генеральный секретарь испанской телерадиокомпании RTVE Альфонсо Моралес.

Испания входит в так называемую "большую пятерку" Евровидения – страны-участницы, чьи вещатели вносят наибольший вклад в финансирование конкурса и имеют наибольшую зрительскую аудиторию. В эту группу также входят Великобритания, Франция, Германия и Италия, и исполнители, представляющие эти страны, автоматически попадают в финал.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 09:59
Испания против участия Израиля в "Евровидении" в 2026 году из-за "бойни в Газе"

Представитель словенской телекомпании также сослался на войну в секторе Газа и заявил, что израильское правительство использовало конкурс в политических целях.

Телерадиокомпании других стран обвинили правительство Израиля в манипулировании системой голосования во время Евровидения этого года. На фоне разгоревшихся споров Европейский вещательный союз (EBU) объявил о новых изменениях, ужесточающих правила голосования, однако директор конкурса песни "Евровидение" Мартин Грин заявил BBC, что Израиль не нарушал правила.

На встрече в Женеве в четверг Европейский вещательный союз (Европейский вещательный союз) – организатор конкурса – и вещатели из стран-участниц собрались, чтобы обсудить новые правила голосования и конкурсные правила. Голосование по вопросу участия Израиля не проводилось, что открыло стране дорогу к участию.

Израильская телекомпания KAN раскритиковала негативную реакцию:

"Попытку исключить KAN из конкурса можно расценивать только как культурный бойкот", – заявил один из представителей во время встречи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 09:59
Израиль могут отстранить от участия в Евровидении

Однако некоторые вещательные компании, например, британская BBC, выразили поддержку участию Израиля в конкурсе.

Протесты против участия Израиля назревали с 2024 года, когда протестующие провели демонстрацию у арены в Мальме, Швеция.

В этом году на "Евровидении" песня Юваля Рафаэля "New Day Will Rise" из Израиля заняла второе место. Победителем конкурса стала песня австрийского певца JJ "Wasted Love".

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
