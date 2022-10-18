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Казахский аул появился в центре Сеула

Юрта в Сеуле Фото: pixabay
В Сеуле впервые за три года прошел азиатский культурный фестиваль, организованный корейским правительством. В концертах на открытом воздухе приняли участие представители семи стран региона, но выставочные павильоны построили только Казахстан и Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Так в Сеуле отметили 30-летие установления дипломатических отношений Астаны и Ханоя, сообщает телеканал "Астана".

Азиатский фестиваль прошел в одном из самых посещаемых мест Сеула – парке Йоидо на берегу реки Ханган. Здесь установили вьетнамский и казахстанский павильоны. За три дня познакомились с нашими достопримечательностями, побывали в юрте и виртуально посетили Шымбулак несколько десятков тысяч южнокорейцев.

В парк сеульцы приходили в основном с детьми. Их в настоящем ауле встречали представители казахской диаспоры Кореи. Гостей угощали чаем с баурсаками. Дети самостоятельно мастерили юрту из бумаги и катались на лыжах на Шымбулаке, а также впервые услышали, как звучат домбра и кобыз.

А по вечерам для посетителей играли профессиональные артисты из Казахстана – ансамбль "Тұран" и Айгерим Ашимова. Для многих стало открытием, что, как и в фольклоре Кореи, в Казахстане присутствует горловое пение и что на кобызе приятно звучат корейские мелодии.

В казахском ауле зрители увидели фото и видеоролики о природе Казахстана. Узнали о том, что в нашей стране работает Корейский театр, и проживает больше ста тысяч корейцев. Об этом наглядно рассказывали тематические стенды, посвященные депортации 1937 года.

Но самыми популярными в ауле были двухметровые батыры – артисты казахстанского театра "Арлан жете". Таких высоких парней в Сеуле практически не встретишь, поэтому для того, чтобы сфотографироваться с ними, люди выстраивались в очередь. Также в фотоколлекции сеульцев появилось много фото в казахской национальной одежде.

Корея пока еще не оправилась от пандемии, не все ограничения сняты. Поэтому для местных жителей аул – хорошая возможность узнать о Казахстане, не выезжая за границу.

До конца 2022 года, объявленного Годом культурного обмена между Астаной и Сеулом, южнокорейцы смогут побывать на бесплатных сеансах казахстанского кино.

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