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В Минэнерго заявили о снижении энергопотребления в Казахстане

линии электропередач Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании правительства заявил, что снижение потребления электроэнергии связано с выявлением незаконных майнеров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, единая электроэнергетическая система Казахстана работает стабильно. Производство электроэнергии на 16 октября с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВт/ч.

Потребление составило 86,8 млрд. кВт/ч, что на 1,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение потребления связано во многом с проведенной работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу.Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков

По оценкам Минэнерго, в осенне-зимнний период максимум нагрузки в энергосистеме составит порядка 16,1 ГВт.

Как ранее заявляли в Минэнерго, чтобы заниматься майнингом, компания должна зарегистрироваться, быть налогоплательщиком и, самое главное, эксплуатировать то оборудование, которое ей куплено и является ее собственностью.

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