В МВД составили портрет семейного дебошира

18 октября на заседании правительства министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что в большинстве случаев в роли семейных агрессоров выступают мужчины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о портрете правонарушителя, по словам министра, нужно отметить, что в большинстве случаев это мужчина, в 80% случаев.

В возрасте от 30 до 50 лет (52%). Он не имеет постоянного места работы (74%), профессионального и высшего образования (90%). Соответственно, потерпевшими в основном являются женщины (78%). Марат Ахметжанов

Он добавил, что зачастую именно женщины находятся в материальной и психологической зависимости от "агрессора". Годами терпят унижения и издевательства. Также страдают дети. Они являются свидетелями жестоких сцен.

Министерством принимаются меры реагирования на сигналы о бытовом насилии. С начала года в отношении дебоширов составлено 35 тысяч административных протоколов. Из них по решению суда арестованы более 10 тысяч лиц, предупреждены – 8,5 тысячи, оштрафованы – 675. Марат Ахметжанов

Для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тысяч защитных предписаний.

По ходатайству полиции судами установлены 10 тысяч особых требований к поведению правонарушителей, в том числе с запретом употреблять алкогольные напитки. Все они ставятся на профилактический учет. Марат Ахметжанов

Министр добавил, что за нарушение установленных ограничений привлечены к административной ответственности 7,5 тысячи "семейных тиранов".

3 сентября 2022 года в МВД РК озвучили также новые меры по борьбе с семейно-бытовым насилием в Казахстане.