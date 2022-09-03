В МВД предложили новые меры по борьбе с семейно-бытовым насилием

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства озвучил новые меры по борьбе с семейно-бытовым насилием в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По ужесточению ответственности за преступления в семейно-бытовой сфере. Планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от пяти суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям до 25 суток. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов

Кроме того, по его словам, предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

Также министр добавил, что планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон с исключением такого права при повторном совершении противоправного деяния.

Это также позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших. Прорабатывается вопрос замены меры административного взыскания на общественные работы: это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение, благоустройство городских территорий и другие социально-полезные работы. Такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением. Глава МВД

1 сентября, озвучивая Послание народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за некоторые виды преступлений.

Так, например, глава государства особо отметил необходимость значительного усиления общественной безопасности из-за учащающихся случаев тяжких преступлений, таких как убийства и бандитские разборки.

Также президент добавил, что нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия, отметив, что безнаказанность дебоширов развязывает им руки и фактически оставляет их жертв беззащитными.