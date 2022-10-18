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Законодательство РК

Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах

изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом МИИР РК от 16 сентября 2022 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что независимо от возраста каждому несовершеннолетнему пассажиру, за перевозку которого оплачено 50% стоимости билета, предоставляется отдельное место и разрешается бесплатный провоз багажа по стандартному тарифу.

Перевозка багажа в количестве, превышающем норму бесплатного провоза, оплачивается по соответствующему тарифу.

Отмечается, что пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно могут провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и инвалидное кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.

Условия и уровень обслуживания пассажиров на борту воздушного судна обеспечиваются:

  • оборудованием и интерьером пассажирского салона;

  • техническими средствами и системами, обеспечивающими безопасность пассажиров, состояние окружающей среды в салоне и комфорт;

  • санитарно-гигиеническим состоянием пассажирской кабины, исправностью и укомплектованностью необходимым оборудованием, инвентарем и средствами обслуживания пассажиров;

  • наличием мест для пассажиров с детьми, с возможностью установки детских люлек на тех типах воздушных судов, где предусмотрено производителем;

  • возможностью размещения больных на носилках и лиц с инвалидностью на тех типах воздушных судов, где предусмотрено производителем;

  • средствами индивидуального пользования для пассажиров (индивидуальное освещение, вентиляция, столик для питания, система привязных ремней безопасности, спасательные жилеты, кислородные или дымозащитные маски);

  • наличием гардеробов для размещения верхней одежды;

  • для пассажиров с ограниченными возможностями, лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения выделяют места, соответствующие их потребностям, при наличии и условии соблюдения требований безопасности полетов.

Правила предусматривают, что перевозчик должен обеспечить обслуживание лиц с инвалидностью, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом бортпроводниками, владеющими практическими навыками по коммуникации и безопасной помощи на борту воздушного судна, включая: размещение, информационное обслуживание, помощь по выполнению правил авиационной безопасности, обслуживание питанием, оказание первой медицинской помощи в полете.

Также говорится, что при перевозке лиц с инвалидностью, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом после прохождения регистрации представитель авиакомпании (аэропорта) сопровождает их к воздушному судну.

При этом посадка таких лиц производится в первую очередь до объявления посадки основной части пассажиров и высадка из воздушного судна в последнюю очередь.

Также при объявлении посадки пассажиров на борт воздушного судна предварительно приглашаются несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры и пассажиры с детьми.

Перевозка больного на носилках производится в сопровождении лица, обеспечивающего уход за этим пассажиром в полете. Ему предоставляется место с оплатой, установленной авиакомпанией.

Правила также предусматривают, что при перевозке лица с инвалидностью в кресле-коляске или больного на носилках авиакомпания или уполномоченный агент должны предварительно уведомить аэропорт о перевозке такого пассажира для доставки с борта или на борт воздушного судна.

Вместе с тем говорится, что предметы, бесплатно провозимые пассажиром сверх установленной нормы багажа, определяются условиями авиакомпании.

В список предметов, бесплатно провозимых пассажиром, также включаются кислородные дыхательные аппараты, предназначенные для поддержания дыхания (за исключением аппаратов, содержащих жидкий кислород), которые разрешены производителями таких аппаратов к перевозке и использованию на борту воздушного судна, в том случае если их использование является жизненно необходимым для пассажира, что подтверждается соответствующей медицинской справкой формы № 027/у.

Приказ вводится в действие с 28 октября 2022 года.

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