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В Казахстане не хватает вытрезвителей

Казахстан алкоголь дебоширы медвытрезвители дефицит Фото: pixabay
На заседании правительства РК министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что в стране не хватает 32 медицинских учреждения для временной адаптации и детоксикации граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения.

Однако на сегодня не решен вопрос изоляции пьяных дебоширов. В стране функционируют всего 35 центров временной адаптации и детоксикации – в народе медвытрезвители, на 778 койко-мест. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими в них были доставлены 7 тыс. правонарушителей. Из них помещены 5 тысяч. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау его вообще нет. Марат Ахметжанов

По его словам, в целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения на 594 койко-места.

Глава МВД добавил, что аналогичные проблемы складываются с нехваткой койко-мест для принудительного лечения хронических алкоголиков. Всего по стране функционируют 20 специализированных наркологических учреждений принудительного лечения. При этом процедура направления в них граждан крайне забюрократизирована.

Медработники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую за счет собственных средств. Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждения. Финансирование в данном направлении не предусмотрено. Судами рассмотрено 4 тысячи материалов о принудительном лечении.Марат Ахметжанов

Ввиду обозначенных проблем из них госпитализированы только 72%. Как заключил министр, в настоящее время имеется потребность в дополнительных 11 подобных медучреждений.

14 октября стало известно, что в Катаре откроют вытрезвители для болельщиков на время ЧМ-2022.

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