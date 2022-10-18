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В МВД рассказали о ситуации с миграцией россиян в Казахстан

граница россияне Казахстан миграция МВД Фото: ortcom.kz
Глава Министерства внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, выступая на брифинге 18 октября, заявил, что прибывающих из России в Казахстан меньше, чем выезжающих, сообщает Zakon.kz.

По его словам, "мы вернулись к той же ситуации, что и раньше".

Теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Марат Ахметжанов

Он уточнил, что ежедневно прибывает 8-9 тыс. граждан. В свою очередь выезжает 10-11 тысяч граждан.

На вопрос: были ли случаи депортации россиян, Ахметжанов ответил положительно, но точную цифру не назвал.

4 октября в МВД уточнили, что после объявления частичной мобилизации (21 сентября) более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан. По его словам, ситуация на казахстанско-российской границе находится на контроле.

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Россия МВД РК Ахметжанов Марат Казахстан
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