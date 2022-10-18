Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Туркестане кассирша за два дня украла 10 млн тенге

кассир Туркестан полиция кража Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Кассирша из Туркестана украла у частного предпринимателя 10 млн тенге. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, в отношении задержанной проводится досудебное расследование.

По данным стражей порядка, с заявлением в полицию обратилась владелица ИП. Она отметила, что обнаружила при перерасчете недостачу 10 млн тенге.

В результате оперативных мероприятий задержали жительницу областного центра.

Позднее стало известно, что подозреваемая работала кассиром-оператором у частного предпринимателя.

Женщина взяла из кассы 5 млн тенге, а через несколько дней еще столько же. Украденные деньги она потратила на собственные нужды.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также в сообщении сказано, что данный факт полицейские зарегистрировали по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.Пресс-служба ДП Туркестанской области

В сентябре стало известно, что домработница украла из сейфа 61 млн тенге и потратила их на себя в ВКО.

Читайте также

Водитель ЗИЛа насмерть сбил мужчину в Алматинской области

Спецназ ворвался в подпольный покерный клуб в Караганде

В Астане двух россиян избили в хостеле

Анастасия Московчук
Туркестан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
граница россияне Казахстан миграция МВД
В МВД рассказали о ситуации с миграцией россиян в Казахстан
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления