В Туркестане кассирша за два дня украла 10 млн тенге

Кассирша из Туркестана украла у частного предпринимателя 10 млн тенге. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, в отношении задержанной проводится досудебное расследование.

По данным стражей порядка, с заявлением в полицию обратилась владелица ИП. Она отметила, что обнаружила при перерасчете недостачу 10 млн тенге.

В результате оперативных мероприятий задержали жительницу областного центра.

Позднее стало известно, что подозреваемая работала кассиром-оператором у частного предпринимателя.

Женщина взяла из кассы 5 млн тенге, а через несколько дней еще столько же. Украденные деньги она потратила на собственные нужды. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также в сообщении сказано, что данный факт полицейские зарегистрировали по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В сентябре стало известно, что домработница украла из сейфа 61 млн тенге и потратила их на себя в ВКО.