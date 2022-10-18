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Названо число россиян, запросивших постоянную регистрацию в Алматы

Названо число россиян, запросивших постоянную регистрацию в Алматы Фото: Zakon.kz
18 октября в Управлении миграционной службы Алматы рассказали Zakon.kz, сколько россиян подали документы на регистрацию в городе.

Так, по данным официального представителя Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, на сегодняшний день 668 граждан России получили временную регистрацию в городе.

Из них 79 подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ), еще 35 – на получение гражданства.Салтанат Азирбек

14 октября миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства.

Как было сказано в сообщении ведомства, за проживание по месту жительства без регистрации предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения и штрафа в размере 7 МРП (21 441 тенге).

Кроме того, глава Министерства внутренних дел Марат Ахметжанов заявил, что в Казахстан из России ежедневно прибывает 8-9 тыс. граждан. В свою очередь выезжает 10-11 тысяч граждан.

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