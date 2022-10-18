В Астане клиентам массажного салона оказывали интим-услуги

В столице полицейские ликвидировали секс-притон под видом массажного салона. Они обнаружили, что, помимо массажа, одна из девяти массажисток оказывала интимные услуги посетителям, сообщает Zakon.kz.

Кроме двух часов массажа стоимостью более 40 тыс. тенге, за дополнительное обслуживание девушка брала с клиентов по 20 тыс. тенге.

Полицейские задержали массажистку и девушку-администратора. Последняя прикрывала незаконную деятельность работницы салона.

В отношении администратора начато административное производство по статье 450 КоАП РК, что влечет штраф в размере 100 МРП.

24 cентября секс-притон в гостинично-банном комплексе выявили полицейские Капшагая. Задержана 40-летний организатор притона и две “ночные бабочки”.

5 сентября четыре секс-притона накрыли полицейские Алматы. Все они были замаскированы под частные коттеджи.