Глава МВД процитировал в правительстве фильм "Операция "Ы"

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на заседании правительства предложил наказывать общественными работами семейных дебоширов, совершивших административные правонарушения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МВД отметил, что ранее к общественным работам привлекались правонарушители только по уголовным делам, но на сегодня есть правовая возможность привлекать их и по административным правонарушениям.

Выступая с предложениями, министр вспомнил известный советский фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Привлекать их (семейных дебоширов. – Прим. ред.) нужно непопулярными методами: подметать улицы, делать уборку. Поэтому сегодня я прошу, чтобы акимы были готовы обеспечить фронт работ, если завтра мы примем норму о привлечении к общественным работам. Фильм знаете же – "Операция "Ы" – "Огласите весь список"? У нас и у суда должен быть список, куда их направлять и на какую работу. Марат Ахметжанов

Он добавил, что теперь Министерство юстиции должно разработать список общественных работ.

Ранее Марат Ахметжанов заявил, что большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения. И на сегодня вопрос изоляции пьяных дебоширов не решен. В стране работают всего 35 центров временной адаптации и детоксикации, а нужно еще 32.