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Законодательство РК

Юристы "За честные выборы" высказались о ситуации с экс-депутатом Альтаевым

Экс-депутат Фото: Facebook/Нуржан Альтаев
Председатель столичного филиала Казахстанского союза юристов, арбитр Арбитражного центра "Атамекен" Серик Беркамалов прокомментировал признание судом недействительным протокола о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты, сообщает Zakon.kz.

По словам юриста, речь идет о наличии состава уголовного преступления, предусмотренного 385 статьей Уголовного кодекса РК ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград").

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Это официальный документ, предоставляющий право на выдвижение в кандидаты на высшую должность в стране. Я усматриваю здесь наличие состава преступления – документ был подделан. Те люди, которые подписали такой протокол, совершили уголовное преступление и должны быть привлечены к уголовной ответственности. Заранее назначать кого-то виновным я не имею права, но тем не менее усматриваю наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 385. Более того, есть квалифицирующие признаки, обстоятельства, отягчающие ответственность. Эти деяния были совершены группой лиц – явно не один человек подписывал, а это уже часть 2 статьи. И документ был использован, а это уже часть 3 – "Использование заведомо подложного документа". Серик Беркамалов

Спикер отметил, что в казахстанской практике подобное случается впервые, и поражает сам факт выявления такого правонарушения.

Это ведь процедура выдвижения на высшую должность в стране. Соответственно, документы, на основании которых ты выдвигаешься и собираешься участвовать в выборах, должны быть исключительно безупречными. Такие документы должны быть подготовлены с абсолютным соблюдением норм законодательства, чтобы ни один человек не мог усомниться в соответствии этих документов действительности.

Беркамалов подчеркнул: в международной практике аналогичный инцидент – даже без вынесения решения суда – моментально повлиял бы на грядущие выборы. Оказавшийся в эпицентре скандала кандидат должен был бы самостоятельно отказаться от выдвижения.

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