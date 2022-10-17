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Суд признал недействительным протокол о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты

суд кандидат Альтаев Фото: Facebook/Нуржан Альтаев
Суд района "Байконыр" в Астане признал недействительным протокол заседания РОО "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты, сообщает Zakon.kz.

Решение зачитала судья Лаура Суюндикова.

Судом установлено, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК.Судья Лаура Суюндикова

Ранее сообщалось, что объединение "Мұқалмас" через суд требует признать недействительным выдвижение Альтаева.

7 октября бывший вице-министр Нуржан Альтаев подал сомнительные документы в ЦИК. Тогда ЦИК сообщил, что Альтаев предоставил выписку из протокола заседания РОО "Мұқалмас", но вместе с тем в комиссию также поступили заявления от ряда руководителей филиалов объединения о фальсификации протокола.

11 октября стало известно, что Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание госязыка.

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Анастасия Московчук
ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Казахстан
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