Суд признал недействительным протокол о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты

Суд района "Байконыр" в Астане признал недействительным протокол заседания РОО "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты, сообщает Zakon.kz.

Решение зачитала судья Лаура Суюндикова.

Судом установлено, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК. Судья Лаура Суюндикова

Ранее сообщалось, что объединение "Мұқалмас" через суд требует признать недействительным выдвижение Альтаева.

7 октября бывший вице-министр Нуржан Альтаев подал сомнительные документы в ЦИК. Тогда ЦИК сообщил, что Альтаев предоставил выписку из протокола заседания РОО "Мұқалмас", но вместе с тем в комиссию также поступили заявления от ряда руководителей филиалов объединения о фальсификации протокола.

11 октября стало известно, что Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание госязыка.