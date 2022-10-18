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В Актобе осудили экс-начальника СИЗО за получение взятки

приговор Фото: Zakon.kz
Бывшего начальника учреждения КА-168/3 (следственный изолятор) ДУИС по Актюбинской области осудили за получение взятки от подсудимого в размере 450 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба суда №2 города Актобе, инцидент произошел 7 сентября 2022 года. Взятка была дана за перевод подсудимого из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и за обеспечение его работой в будущем.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал.

Суд, принимая во внимание, что Ә. совершено коррупционное правонарушение, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, – рассказали в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Учреждение КА – 168/2 – исправительное учреждение (средней безопасности) для содержания лиц, впервые осужденных за преступления небольшой, средней и тяжких преступлений.

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