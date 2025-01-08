Коррупция в системе ДУИС: экс-начальнику колонии Алматинской области вынесли приговор

Суд Конаева вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС Петру Писареву и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС Бөлекбаю Е. по делу о получении взятки. Об этом 8 января 2025 года рассказали в прокуратуре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Специальные прокуроры прокуратуры Алматинской области доказали, что подсудимые получали взятки за покровительство при отбывании наказаний, а также за беспрепятственный и неоднократный пронос в учреждения запрещенных предметов для осужденных.

"Суд, рассмотрев неопровержимые доказательства, собранные в ходе расследования, признал Писарева П. виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы, а Бөлекбая Е. к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности". Прокуратура Алматинской области

Данный прецедент демонстрирует неотвратимость наказания за коррупционные преступления.

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