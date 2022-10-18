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В Таразе открылся новый цех минеральных удобрений ТОО "Казфосфат"

Казфосфат Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В преддверии Дня Республики в Таразе состоялось открытие нового цеха минеральных удобрений ТОО "Казфосфат", сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей – министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

По словам главы МИИР, "Казфосфат" является крупным предприятием на рынке химической отрасли. В секторе агрохимии больше половины продукции производится данным предприятием.

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Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Сегодня мы запустили вторую линию производства аммофоса – одного из самых востребованных удобрений. Благодаря успешной реализации данного проекта в предстоящем году планируется полностью удовлетворить потребность казахстанских аграриев в аммофосе. В свою очередь это позволит снизить влияние внешних факторов на продовольственную безопасность страны. Как вы знаете, в целях устойчивого ведения сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности особое внимание уделено развитию агрохимического сектора. Каирбек Ускенбаев

Аким области подчеркнул, что Жамбылская область исторически была центром химической промышленности Казахстана. В соответствии с поручениями президента страны Касым-Жомарта Токаева на сегодняшний день одной из главных задач является обеспечение внутреннего рынка минеральными удобрениями.

экскурсия

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Символично, что открытие нового цеха проводится в преддверии празднования Дня Республики. Фосфорщики вносят заметный вклад в развитие региона. За последние годы компания также провела большую работу в рамках выполнения социальных обязательств. Выражаю благодарность всем сотрудникам за добросовестный труд и верность профессии! Желаю больших успехов в работе, – пожелал глава региона.

Журабек Мирзамахмудов поздравил всех со знаменательным событием и подчеркнул, что новый объект даст мощный импульс развитию экспортного потенциала предприятия.

Новый цех сможет выпускать 500 тыс. тонн аммофоса в год. Таким образом, компания увеличивает объем производства минеральных удобрений до миллиона тонн в год.

Казфосфат

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На сегодняшний день в филиалах ТОО "Казфосфат" работают 7 тыс. человек. Благодаря вводу новой линии производства создано еще 500 новых рабочих мест. Вновь принятые работники прошли профессиональное обучение непосредственно на производстве.

"Казфосфат" является крупнейшим отечественным производителем фосфорных минеральных удобрений. Между компанией и Министерством сельского хозяйства РК был заключен меморандум с целью фиксации цены на аммофос на 2022 - 2024 годы. По условиям меморандума "Казфосфат" обязуется не повышать цену на аммофос.

Казфосфат

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В этот день Каирбек Ускенбаев и Нуржан Нуржигитов провели встречу с сотрудниками ТОО "Казфосфат", в ходе которой обсуждены вопросы обеспечения экологической безопасности, дальнейшего развития химической промышленности.

Глава МИИР также ознакомился с деятельностью ТОО "Энерджи Тараз", производящего современную энергоэффективную светотехническую продукцию.

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Елена Беляева
Ускенбаев Каирбек Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
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