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ФТК прокомментировала переход россиянина Шевченко под флаг Казахстана

Александр Шевченко переход в РК Фото: пресс-служба ФТК
Федерация тенниса Казахстана рассматривает обращение российского теннисиста Александра Шевченко о смене спортивного гражданства. Решение еще не принято, сообщает Zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан.

Федерация тенниса Казахстана сообщает, что, действительно, в ее адрес от Александра Шевченко было обращение. Оно находится на рассмотрении.

Нужно принять во внимание, что в ФТК регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. ФТК

Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщикам.

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Данияр Кунафин
Казахстан
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