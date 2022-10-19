ФТК прокомментировала переход россиянина Шевченко под флаг Казахстана

Федерация тенниса Казахстана рассматривает обращение российского теннисиста Александра Шевченко о смене спортивного гражданства. Решение еще не принято, сообщает Zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан.

Федерация тенниса Казахстана сообщает, что, действительно, в ее адрес от Александра Шевченко было обращение. Оно находится на рассмотрении.

Нужно принять во внимание, что в ФТК регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. ФТК

Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщикам.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.