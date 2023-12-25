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Россиянин Александр Шевченко в ближайшее время будет выступать за Казахстан

Александр Шевченко в ближайшее время будет выступать за Казахстан Фото: Андрей Ударцев, ktf
Вице-президент отечественной федерации тенниса (ФТК) Юрий Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал о переходе под флаг Казахстана россиянина Александра Шевченко.

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Александр Шевченко уже подал документы на получение казахстанского паспорта. В ближайшее время он сможет официально поставить флаг Казахстана возле своего имени в АТР.

"Да, Шевченко давно хочет выступать за Казахстан. Он обратился к нам с предложением перейти под наш флаг. Александр давно тренируется самостоятельно в Словакии. Он знает многих наших игроков, понимает, насколько чётко у нас выстроена система, знает, что у нас особенное отношение к каждому члену команды, и хочет войти в эту неё. Практически уже все документы оформлены, он подал документы на получение паспорта. В ближайшее время документы будут рассмотрены, и он сможет официально поставить флаг Казахстана возле своего имени в АТР. Но выступать за нашу национальную сборную Александр Шевченко сможет только через два года после получения гражданства – это общепринятая практика "карантина" в ITF".Юрий Польский

В текущем рейтинге АТР Александр Шевченко занимает 48 место. Тренером 23-летнего игрока является бывший казахстанский теннисист Тимур Мауленов. 

Ранее Юрий Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал о возобновлении чемпионата Азии для всех возрастов.

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