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Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей

поздравление Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Акорды.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Республики Казахстан! Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности.Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул: "Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб".

Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность.Касым-Жомарт Токаев

Труд спасателей, по словам президента, заслуживает самой высокой оценки, поскольку они спасают тысячи жизней, защищают материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз.

Уверен, что вы и впредь продолжите исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу. Желаю успехов в вашей непростой работе и благополучия вашим семьям!Касым-Жомарт Токаев

Праздник был утвержден указом президента Казахстана 19 октября 1995 года "О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан".

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