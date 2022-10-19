Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.
Поздравление главы государства опубликовано на сайте Акорды.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Республики Казахстан! Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности.Касым-Жомарт Токаев
Президент подчеркнул: "Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб".
Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность.Касым-Жомарт Токаев
Труд спасателей, по словам президента, заслуживает самой высокой оценки, поскольку они спасают тысячи жизней, защищают материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз.
Уверен, что вы и впредь продолжите исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу. Желаю успехов в вашей непростой работе и благополучия вашим семьям!Касым-Жомарт Токаев
Праздник был утвержден указом президента Казахстана 19 октября 1995 года "О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан".
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