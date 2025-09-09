#АЭС в Казахстане
События

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:02 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 сентября рассказали в Акорде.

"Исходя из коренных интересов наших народов, опираясь на традиции многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Таджикистан выстроили отношения подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, наша совместная работа будет и далее способствовать реализации огромного потенциала казахско-таджикского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках регионального и международного сотрудничества", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Эмомали Рахмону новых успехов в его ответственной деятельности, а братскому таджикскому народу – благополучия и процветания.

8 сентября Токаев поздравил президента Северной Македонии с Днем независимости.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
