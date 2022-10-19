Сборная Казахстана завоевала "золото" на Чемпионате Азии по маунтинбайку
Честь казахстанской команды защищали Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов.
21-22 октября казахстанские спортсмены выйдут на старт в других дисциплинах маунтинбайка.
В этих программах ЧА-2022 выступят казахстанцы:
Мужчины: Темирлан Мухамедиянов.
Женщины: Алина Саркулова и Татьяна Генелева.
Андеры: Денис Сергиенко, Егор Карасев и Алтынбек Аханов.
Юниоры: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов.
Юниорки: Алина Спирина и Виолетта Казакова.
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