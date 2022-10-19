Сборная Казахстана завоевала "золото" на Чемпионате Азии по маунтинбайку

Фото: Instagram/drs_kz

В городе Сунчхон (Южная Корея) стартовал Чемпионат Азии по маунтинбайку. В первый день соревнований казахстанцы стали победителями в эстафете кросс-кантри (ХCR), сообщает Zakon.kz.

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