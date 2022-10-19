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Сборная Казахстана завоевала "золото" на Чемпионате Азии по маунтинбайку

Маунтинбайк Золото ЧА Фото: Instagram/drs_kz
В городе Сунчхон (Южная Корея) стартовал Чемпионат Азии по маунтинбайку. В первый день соревнований казахстанцы стали победителями в эстафете кросс-кантри (ХCR), сообщает Zakon.kz.

Честь казахстанской команды защищали Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов.

21-22 октября казахстанские спортсмены выйдут на старт в других дисциплинах маунтинбайка.

В этих программах ЧА-2022 выступят казахстанцы:

Мужчины: Темирлан Мухамедиянов.

Женщины: Алина Саркулова и Татьяна Генелева.

Андеры: Денис Сергиенко, Егор Карасев и Алтынбек Аханов.

Юниоры: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов.

Юниорки: Алина Спирина и Виолетта Казакова. 

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