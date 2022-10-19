Казахстан занял 15-е место в мире по уровню цифровизации среди населения

По уровню электронного участия граждан Казахстан занял 15-е место в мире, а по развитию e-Government – 28-е. Такие данные следуют из мониторинга ООН, сообщает Zakon.kz.

В рейтинг по уровню развития электронного правительства вошли 193 страны. К слову, в 2020 году Казахстан занял 29-е место в этом списке.

В Топ-10 по Индексу развития электронного правительства вошли такие страны, как Дания, Финляндия, Корея, Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Австралия, Эстония, Нидерланды, США. Казахстан в этом рейтинге занял 28-е место.

EGDI состоит из таких важных пунктов, как предоставление онлайн-услуг, телекоммуникационной связи и человеческого потенциала.

Также индекс включает характеристики доступности (инфраструктура и уровень образования), анализируя, как страна использует информационные технологии для расширения доступа и вовлеченности населения.

При этом в рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index, EPI) Казахстан занял 15-е место – один из сильнейших показателей в мире. Индекс EPI дополняет EGDI и отражает доступ граждан к публичной информации по запросу или без него.

На эти показатели влияют предоставление госуслуг в электронном формате, мобильные приложения и онлайн-платежи.

Огромную роль в цифровизации Казахстана играют крупные компании всех ключевых отраслей страны. Например, финансовый сектор (сайты и приложения банков, онлайн-страхование, брокерские услуги), промышленность, строительство, логистика, телеком, сфера культуры и досуга и прочее, пишет Finprom.kz.

14 октября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин провел заседание по вопросам оказания госуслуг. На повестке стояли вопросы по отмене ЭЦП, получения документов в ЦОНе, прикрепления к поликлинике. Так, в Казахстане QR заменит ЭЦП на всех порталах госуслуг.