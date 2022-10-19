Покушение на убийство в Сатпаеве: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Накануне днем в Сатпаеве рядом с одним из торговых центров неизвестный выстрелил в молодого человека на глазах прохожих. Пострадавший был доставлен в областную многопрофильную больницу Жезказгана. Врачи рассказали корреспонденту Zakon.kz о состоянии 24-летнего мужчины.

По их словам, состояние у пациента стабильное.

Сейчас его перевели в отделение травматологии, так как больше превалируют раны. Пресс-служба Управления здравоохранения Улытауской области

В ведомстве отметили, что мужчина будет находиться под наблюдением урологов.

Лечение получает, делаются перевязки. Пресс-служба УЗ Улытауской области

В Сатпаеве днем 18 октября рядом с одним из торговых центров произошло дерзкое покушение на убийство – неизвестный выстрелил в молодого человека на глазах прохожих. Пострадавшим оказался 24-летний мужчина. Он с огнестрельным и ножевым ранениями был доставлен в областную многопрофильную больницу Жезказгана, где ему провели операцию. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 24-99 УК РК "Покушение на убийство".

19 октября стало известно, что подозреваемых в покушении на убийство задержали. Им 18 и 20 лет: один из задержанных был за рулем, другой, предположительно, произвел выстрел в пострадавшего.