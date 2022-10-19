Возникла просрочка: что делать?

С 1 октября 2021 года в Казахстане законодательно действует порядок, обязательный для банков и микрофинансовых организаций, в рамках которого заемщик, испытывающий затруднения в погашении кредита, вправе обратиться с заявлением к кредитору для урегулирования своей задолженности.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал Zakon.kz, что необходимо предпринять заемщикам и куда обращаться в случае возникновения просрочки по кредиту.

По данным Агентства, с начала 2022 года в банки и МФО за изменением условий заключенных кредитных договоров обратилось более 273,8 тыс. заемщиков. Из них в отношении порядка 70% граждан (свыше 199,2 тыс. заемщиков) проведена работа по реструктуризации займов и микрокредитов.

Агентством в течение года с момента введения механизма урегулирования просроченной задолженности граждан на постоянной основе проводятся мониторинг и анализ применения банками и МФО данного порядка. Кредитные организации внесли во внутренние нормативные документы изменения, регламентирующие применение единого порядка урегулирования просроченной задолженности по займам, включая поэтапный процесс рассмотрения заявления заемщика. Банки и МФО размещают информацию для своих клиентов на официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях и, при наличии, в мобильных приложениях, а также консультируют граждан через call-центры.

Что должны делать банки и МФО?

В соответствии с законодательными требованиями кредитор обязан уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. В уведомлении кредитные организации информируют граждан о:

необходимости внесения платежей с указанием точного размера возникшей просрочки;

праве заемщика – физического лица – обратиться к кредитору;

последствиях невыполнения своих обязательств по кредитам и микрозаймам.

Поэтому, если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему нужно обратиться с заявлением в банк или МФО, где он обслуживается. Ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора! Положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше будут приняты меры по урегулированию, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности.

Что нужно сделать заемщику?

Заемщику необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться с заявлением в кредитную организацию.

В заявлении нужно указать:

причину неисполнения своих обязательств. Важно иметь на руках документы, подтверждающие возникшие финансовые трудности;

свои варианты по погашению в дальнейшем кредита.

Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

изменение валюты суммы остатка основного долга по займу, выданному в иностранной валюте, на национальную валюту;

отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;

реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, что не позволяет ему исполнять в полном объеме свои обязательства. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

После того, как заемщик предоставит все необходимые документы, банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения, с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.

В течение 15 календарных дней кредитор должен предоставить ответ:

согласиться, приняв предложенные изменения в условия договора;

предоставить свои предложения по изменению условий договора;

отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Что делать, если не удалось достичь согласия с кредитором?

Заемщик вправе в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Но обязательно нужно приложить к своему заявлению доказательства обращения в кредитную организацию и недостижения с ней взаимоприемлемого решения.

На основании заявления заемщика Агентством инициируется документальная проверка в отношении банка или МФО.

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

В этом случае кредитор вправе применить меры в отношении неплатежеспособного заемщика:

снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе;

передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам.

Передача задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре займа права кредитной организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору займа.

Кроме этого, кредиторы могут обратиться в суд для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Напомним, в апреле 2022 года между Агентством и Верховным судом РК подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандум направлен на разрешение споров, связанных с досудебным, внесудебным урегулированием. Таким образом, судами уделяется огромное внимание соблюдению кредитными организациями единого порядка по урегулированию просроченной задолженности граждан. В случае ненадлежащего исполнения данного порядка суды возвращают дела без рассмотрения.

В период рассмотрения уполномоченным органом обращения от заемщика категории социально уязвимых слоев населения (СУСН) по ипотечному жилищному займу не допускается обращение взыскания на заложенное имущество ни в судебном, ни во внесудебном порядке.

Заемщики для урегулирования разногласий, возникающих из договора ипотечного займа, могут обратиться к банковскому омбудсмену в соответствии с законом о банках.

В 2021 году Агентством совместно с акиматом Алматы, Банковским омбудсменом, банками и общественными объединениями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В соответствии с условиями Меморандума в период урегулирования проблемной задолженности банки приостанавливают подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи по взысканию задолженности, а также реализацию единственного жилища граждан, относящихся к СУСН, включая принятого на баланс банка, и выселение заемщиков из жилья, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка.

В настоящее время проводится работа по внесению изменений в Меморандум в части распространения его действия и на малоимущих заемщиков, получающих адресную социальную помощь, а также продлению срока до 1 октября 2023 года.

Как записаться на прием граждан в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка?

Прием граждан проводится Департаментом защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства с 2020 года с целью предоставления гражданам консультаций по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и разъяснений, а также обеспечения надлежащего уровня защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг.

В настоящее время прием граждан проводится на еженедельной основе, по вторникам, с 10:00-13:00 часов (по времени Астаны).

Для записи необходимо направить на электронный адрес 𝗬𝗲𝗿𝗺𝗲𝗸.𝗨𝘁𝗲𝗺𝗶𝘀𝗼𝘃@𝗳𝗶𝗻𝗿𝗲𝗴.𝗸𝘇 следующие данные: ФИО, ИИН, контактные данные, полное наименование финансовой организации, краткое описание обращения и обязательно указать тему "Запись на прием".

Помните, что кредит – это большая ответственность!