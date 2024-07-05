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Законодательство РК

Если есть просрочка по кредиту – обратитесь к кредитору

Кредиты, просрочка, банки, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 12:43 Фото: рixabay
С 1 октября 2021 года законодательно введен единый и обязательный для банков и микрофинансовых организаций порядок урегулирования проблемной задолженности граждан по кредитам, и с этого момента были изменены условия договоров кредитования 1,5 млн заемщикам.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал, что нужно делать заемщикам, если возникла просрочка по банковскому займу или микрокредиту.

Если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в банк или МФО, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.

Кредит, просрочка, задолженность, банки, порядок действий, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 12:43

Фото: Zakon.kz

В своем заявлении нужно указать:

– причину неисполнения своих обязательств;

– свои варианты по погашению в дальнейшем кредита.

К заявлению необходимо в обязательном порядке приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния: это может быть информация о финансовом и социальном положении, снижение либо отсутствия доходов, что не позволяет исполнять в полном объеме свои обязательства и другое. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

После этого банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.

Банк или МФО в течение 15 календарных дней должен предоставить заемщику ответ:

– согласиться, приняв предложенные изменения в условия договора;

– предоставить свои предложения по изменению условий договора;

– отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

– изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

– отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

– изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

– изменение срока займа;

– прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

– самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

– представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;

– реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, либо кредитором не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности и не предоставлены мотивированные обоснования, заемщик вправе в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Внимание! Заемщик к своему заявлению обязательно должен приложить доказательства обращения в кредитную организацию и недостижения с ней взаимоприемлемого решения. На основании заявления заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении банка или МФО.

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

В этом случае кредитор вправе применить следующие меры:

– снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе;

– передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам.

Передача задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре займа права кредитной организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору займа.

Кроме этого, кредиторы могут обратиться в суд для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Помните, что положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому ни в коем случае не скрывайтесь от кредитора. Чем раньше вы примете меры по урегулированию просроченной задолженности, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности.

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