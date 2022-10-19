Капшагайскому водохранилищу присвоят статус ключевого туробъекта Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью поручил зафиксировать статус Капшагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, повышению туристического потенциала области способствует проведение таких международных соревнований, как марафон Tengri Ultra в урочище Танбалы Тас и заплыв Oceanman на Капшагайском водохранилище.

Как отметил Токаев, в настоящее время этот водоем используется в качестве источника питьевого водоснабжения, ирригации, рыболовства, рекреации.

Глава государства поручил правительству зафиксировать статус Капшагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны.

Как считает президент, Казахстан в мировых рейтингах туризма последовательно продвигается вперед.

Наиболее высокие позиции Казахстан занимает по таким показателям:

ценовая доступность;

наличие уникальной природы;

богатое культурное наследие.

По его словам, государство предоставляет целый пакет стимулирующих субсидий для бизнеса и создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в отрасль. Также предпринимаются комплексные шаги для продвижения отечественного туристического потенциала.

В Казахстане действует безвизовый режим для граждан около 80 стран. Но в целом положение в сфере туризма нельзя назвать удовлетворительным, особенно в сравнении с соседними странами по региону, заявил глава государства.

Алматинская область является флагманом туристической отрасли в Казахстане, главным конкурентным преимуществом которой является богатая своим разнообразием природа края.

По словам Токаева, недопустимо, чтобы общенациональное богатство – живописные урочища и ущелья, береговые линии и водоемы, национальные парки и заповедники – незаконно приватизировались.

Президент поручил правительству и акимату уделять таким фактам особое внимание.

По его словам, Заилийский Алатау славится своими уникальными дикими растениями и животными и способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов.

Также совместно с международными организациями предпринимаются усилия по увеличению в горах численности снежного барса – сакрального символа Казахстана.

В Или-Балхашском природном резервате запущен уникальный проект реинтродукции тигров.

Как отметил глава государства, радует, что по итогам прошлого года число посетителей национальных парков Казахстана достигло 1,5 миллиона человек – это рекордный показатель.

Он подчеркнул, что туризм может также способствовать устойчивому росту сельского хозяйства в регионе. Так, подобно Казахстану не имеющая выхода к морю Австрия наряду с горнолыжным успешно продвигает винный туризм, содействуя своему виноградарству и аграрному сектору. Это хороший пример для Казахстана.

В целом, по мнению президента, Алматинская область может и должна стать примером эффективной реализации огромного туристического потенциала для всего Казахстана.