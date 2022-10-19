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Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр

Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр Фото: akorda.kz
Выступая перед общественностью Алматинской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что растет число молодых людей, говорящих на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

В целом, по словам главы государства, языковая среда кардинально изменилась.

Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому оснований для беспокойства нет. Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах.Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка и продолжит работу в этом направлении.

Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни".Касым-Жомарт Токаев

По его мнению, следует проводить взвешенную языковую политику.

Только так мы сможем достичь поставленных целей.Касым-Жомарт Токаев

В Алматинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл 19 октября с рабочей поездкой.

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Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Алматинская область
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