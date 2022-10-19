Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр

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Выступая перед общественностью Алматинской области, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что растет число молодых людей, говорящих на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

В целом, по словам главы государства, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому оснований для беспокойства нет. Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Касым-Жомарт Токаев Президент подчеркнул, что государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка и продолжит работу в этом направлении. Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни". Касым-Жомарт Токаев По его мнению, следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей. Касым-Жомарт Токаев В Алматинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл 19 октября с рабочей поездкой. Читайте также Капшагайскому водохранилищу присвоят статус ключевого туробъекта Казахстана Президент предложил восстановить маршрут электропоезда Алматы – Конаев Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий

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