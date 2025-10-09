#АЭС в Казахстане
События

Токаев: Казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание

Токаев, русский язык, казахский язык , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 20:43 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык играет особую роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Россией, подчеркнув при этом важность развития и казахского языка как государственного, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 9 октября заявил на втором саммите "Центральная Азия – Россия".

Президент считает неизменным приоритетом развитие многогранных культурно-гуманитарных связей стран Центральной Азии и России.


"Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием. Отрадно, что совместными усилиями создана Международная организация русского языка со штаб-квартирой в Сочи. В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного. Родные нам языки ниспосланы Всевышним и обрели государственный статус в конституционном порядке. Поэтому казахскому языку по-прежнему будет уделяться должное внимание. Убежден, молодежь при поддержке властей может легко овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Таких примеров в мире немало. Собственно говоря, это происходит и в Казахстане. Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом "Единство в многообразии", – отметил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Казахстане Региональный совет по ядерно-топливному циклу.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
