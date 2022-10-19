Смаилов рассказал, какие компании заходят в Казахстан

В кулуарах Мажилиса премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о текущей ситуации с перебазированием из Российской Федерации крупных международных компаний, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Смаилова, казахстанские власти составили список наиболее крупных таких компаний, потенциально готовых к перебазированию. Их более 300.

С ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях работы в Казахстане. На сегодня 56 компаний из них изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени и месту их релокации. Алихан Смаилов

Он добавил, что в настоящее время часть компаний уже приняла положительное решение и уже, можно сказать, релоцировала свои офисы. Это крупные международные компании, такие как Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni и другие. По Toyota работа еще проводится.

Глава Кабмина уточнил, что в основном это иностранные компании, которые в результате санкционного, антисанкционного или контрсанкционного действия решили выйти из экономики РФ.

При этом он отметил, что речь идет о переносе производств и их региональных офисов.

В каждом случае это конкретный отдельный случай, и все зависит от того, какие решения примут сами иностранные компании, в каком объеме они будут релоцироваться, какой объем производства захотят иметь на территории Казахстана, либо они хотят открыть региональный офис. Но, естественно, наша задача – максимально привлечь именно производственные их мощности на территорию РК. Алихан Смаилов

Для этого у Казахстана имеются все те инструменты, которые действуют и для отечественных, и для иностранных инвесторов в рамках инвестзаконодательства – это инвестсоглашение, определенные налоговые преференции, регуляторные преференции. Плюс поддержка со стороны МИО в части инфраструктуры.

Премьер уточнил, что компании будут размещаться по всему Казахстану.

Они должны быть по всему Казахстану. Президент сказал, что не надо концентрировать их именно в Алматы, поскольку там и так возможности ограничены и пространство ограничено. А нужно размещать их вокруг Алматы. Ну и те, которые хотят работать ближе к Алматы, с тем, чтобы создавать налоговую базу для Алматинской области. Но, вместе с тем, естественно, компании, которые открывают свои производства, они открывают Казахстан, где им это удобно и экономически целесообразно. То есть там, где есть соответствующая сырьевая база, более легкий доступ к своим целевым рынкам. Алихан Смаилов

Он добавил, что это может быть не только Казахстан, но и рынки соседних стран. Поэтому, исходя из маркетинговых, производственных, технологических соображений, они выбирают место релокации, локации своих производств уже конкретно в какой-то точке Казахстана. Конечно же, как заключил глава Кабмина, все зависит непосредственно от специфики той или иной компании.

19 октября Токаев, выступая перед общественностью Алматинской области, поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы.