Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы

компании Россия Казахстан размещение Фото: akorda.kz
Во время выступления перед общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разместить покинувшие Россию компании близ Алматы, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан.

Он уточнил, что концентрировать все компании в крупных городах непродуктивно.

Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями.Касым-Жомарт Токаев

В продолжение президент уточнил, что областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы.

Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран.Касым-Жомарт Токаев

Данный вопрос, по мнению главы государства, нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами.

В регионе, как заметил президент, работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.

Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок.Президент Казахстана

19 октября, выступая перед общественностью Алматинской области, Токаев поднял ряд важных вопросов. Он обратил внимание на медицинскую инфраструктуру, также поручил активнее привлекать к ответственности создателей незаконных свалок. Кроме того, дал поручения по застройке города Конаев.

Читайте также

Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января

Президент: Алматинские яблоки могут стать национальным брендом в мире

Токаев поручил акимам разобраться с перекупщиками продовольствия

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
Зеленский снял посла Врублевского с должности
Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления