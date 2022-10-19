Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы

Во время выступления перед общественностью Алматинской области Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разместить покинувшие Россию компании близ Алматы, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан.

Он уточнил, что концентрировать все компании в крупных городах непродуктивно.

Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями. Касым-Жомарт Токаев

В продолжение президент уточнил, что областной центр должен стать "контрмагнитом" по отношению к Алматы.

Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Касым-Жомарт Токаев

Данный вопрос, по мнению главы государства, нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами.

В регионе, как заметил президент, работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.

Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок. Президент Казахстана

19 октября, выступая перед общественностью Алматинской области, Токаев поднял ряд важных вопросов. Он обратил внимание на медицинскую инфраструктуру, также поручил активнее привлекать к ответственности создателей незаконных свалок. Кроме того, дал поручения по застройке города Конаев.