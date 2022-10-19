На строительство LRT в Астане дополнительно выделят 20 млрд тенге

В кулуарах Мажилиса премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал вопрос о дальнейшей судьбе проекта LRT, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о дальнейшем финансировании LRT, глава Кабмина отметил, что этот вопрос очень долго обсуждался.

Действительно, мы очень много обсуждали по поводу того, какие есть варианты дальнейшей судьбы этого проекта. Изучив различные схемы, различные варианты дальнейшего развития этого проекта, мы пришли к единому мнению, с учетом мнения международных экспертов, мнения общественности, что нужно продолжить реализацию этого проекта и его завершить. Но в несколько оптимизированном виде. Алихан Смаилов

По его словам, в скором времени деньги будут выделены.

Сейчас мы продолжаем финансирование этого проекта. Осенью мы выделили дополнительно 20 млрд тенге на продолжение строительства. По мере того, как эти деньги будут осваиваться, мы будем смотреть на эффективность их освоения, достижение тех целей и задач, которые стоят в рамках этого проекта. Алихан Смаилов

Как заключил премьер, после этого будут поэтапно выделять дополнительные средства с тем, чтобы завершить этот проект в том объеме, в котором он запланирован.

22 августа 2022 года громкое дело о хищениях в "Астана LRT" опять поступило в суд. Столичная прокуратура направила дело в суд, несмотря на отсутствие Каната Султанбекова и Талгата Ардана. По закону разбирательство дела в суде может состояться при отсутствии подсудимых, когда они находятся вне пределов Казахстана и уклоняются от явки.

28 мая 2021 года семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с "Астана LRT", приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы объявлены в международный розыск.

7 октября 2021 года дело вернули в прокуратуру для устранения существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.