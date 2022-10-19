Генпрокуратура назвала число участников январских событий, попавших под амнистию
Фото: Zakon.kz
Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько участников январских событий попадут под амнистию, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Приблизительное число – где-то 1500 человек. Но вы должны иметь в виду, что у нас всего сейчас в орбите уголовного преследования находится порядка 1600 лиц. То есть мы большую часть (включим в амнистию. – Прим. ред.).Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалив
Он рассказал, что в основном под амнистию попадут те, кто привлекается по статьям, связанным с массовыми беспорядками, кражами и другими преступлениями.
Это наши граждане, которые просто поддались на провокации, – добавил Чиндалиев.
1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании объявил амнистию участникам январских событий. При этом заверил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.
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