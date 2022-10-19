Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Генпрокуратура назвала число участников январских событий, попавших под амнистию

Январские события: сколько человек попадут под амнистию Фото: Zakon.kz
Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько участников январских событий попадут под амнистию, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Приблизительное число – где-то 1500 человек. Но вы должны иметь в виду, что у нас всего сейчас в орбите уголовного преследования находится порядка 1600 лиц. То есть мы большую часть (включим в амнистию. – Прим. ред.).Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалив

Он рассказал, что в основном под амнистию попадут те, кто привлекается по статьям, связанным с массовыми беспорядками, кражами и другими преступлениями.

Это наши граждане, которые просто поддались на провокации, – добавил Чиндалиев.

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании объявил амнистию участникам январских событий. При этом заверил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.

Читайте также

На строительство LRT в Астане дополнительно выделят 20 млрд тенге

Смаилов рассказал, какие компании заходят в Казахстан

Марат Башимов рассказал о значении амнистии для казахстанцев

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Зеленский снял посла Врублевского с должности
Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления