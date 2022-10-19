Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию

В мессенджере WhatsApp запустят новую функцию. Она связана с пересылкой файлов в чатах. Новинку представили разработчики мессенджера 19 октября, сообщает Zakon.kz.

Пользователи смогут при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. При этом, если такое примечание не нужно, то можно его отменить с помощью отдельной кнопки, говорится в сообщении на сайте WABetaInfo.

Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении, – говорится в сообщении.

Фото: wabetainfo.com

17 октября разработчики мессенджера отметили, что в скором времени в нем появится функция редактирования сообщений.

9 октября стало известно о будущем запуске Premium подписки. Платная подписка будет отличаться от обычной версии мессенджера двумя эксклюзивными функциями.