29 человек задержаны за пытки во время январских событий

Фото: Zakon.kz

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев рассказал, что среди задержанных за пытки во время январских беспорядков есть представители органов внутренних дел и Нацбезопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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