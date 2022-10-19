29 человек задержаны за пытки во время январских событий
Фото: Zakon.kz
Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев рассказал, что среди задержанных за пытки во время январских беспорядков есть представители органов внутренних дел и Нацбезопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, всего задержано 29 человек.
17 – представители полиции, 12 – представители органов Нацбезопасности. Еще одно дело уже направлено в суд по факту пыток в отношении пяти человек. Сейчас оно находится на рассмотрении.Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев
Ранее заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев сообщил, что приблизительно около 1500 участников январских беспорядков попадут под амнистию, объявленную президентом.
Он также рассказал, на какой стадии дело экс-главы КНБ Карима Масимова.
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