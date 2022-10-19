Генпрокуратура: Масимов продолжает знакомиться с материалами своего дела

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса рассказал, на какой стадии дело экс-главы КНБ Карима Масимова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, расследование завершилось, сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела.

Как вы знаете, в августе Комитет национальной безопасности официально заявил, что дело расследовано и сейчас проходит ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Я до этого говорил, что ознакомление может занять определенное время. Асет Чиндалиев

Чиндалиев добавил, что никаких ограничений Генеральная прокуратура по данному делу не выставляла.

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.