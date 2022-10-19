В Казахстане для иностранных авто установят единый регистрационный сбор

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект с поправками в Налоговый кодекс, согласно которым устанавливается единый регистрационный сбор для иностранных автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал мажилисмен Сергей Симонов, в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)” и закон РК "О введении в действие Кодекса РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)” в рамках работы рабочей группы депутатами внесены следующие основные изменения и дополнения.

В частности, касательно физлиц внесен блок поправок, согласно которым с 1 января 2023 года устанавливается пониженная ставка регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.

Данная поправка подготовлена в рамках исполнения поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, по установлению единого сбора за их утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге для данных категорий автомобилей. Сергей Симоноов

По его словам, это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили. При этом категории механических транспортных средств, порядок, условия и сроки применения ставки сбора определяются Правительством.

Помимо этого нормами законопроекта освобождаются от уплаты подоходного налога физлица при получении единовременной компенсации (премии) в размере 10% от суммы вклада по депозитам, размещенным в национальной валюте (тенге), финансируемая за счет средств, в том числе АО "Казахстанский фонд устойчивости" – дочерней организации Национального банка.

С учетом обсуждения на заседаниях рабочей группы, по словам Симонова, доработаны нормы проекта закона в части введения единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы. Внесены изменения в части замены названия "единого платежа с заработной платы" на "единый платеж", так как часть платежей уплачивается за счет собственных средств работодателя.

Кроме того, с учетом планируемого переноса срока введения обязательных пенсионных взносов работодателя на 2024 год пересмотрены ставки единого платежа и долей платежей в его структуре.

Сохраняются налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков, предусмотренные действующим законодательством по уменьшению облагаемого дохода на сумму социальных платежей при оплате суммы единого платежа работодателем. Сергей Симонов

Вдобавок принят блок поправок, направленный на стимулирование развития некоторых отраслей экономики.

Так предусматривается:

- расширение перечня видов деятельности, ограничивающих осуществление инвестиционных проектов по Соглашению об инвестициях, а также пересматривающие условия для заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах с юридическим лицом. Одним из основных является снижение ранее определенного размера по инвестированию со 150 миллион кратного до 75 миллион кратного размера МРП обязательства юридического лица;

- введение фискальных преференций в отношении сложных нефтегазовых проектов (морских, сложных на суше и газовых проектов) в рамках улучшенного модельного контракта;

- освобождение на 5 лет международных автомобильных перевозок грузов от уплаты сбора за первичную регистрацию для седельных тягачей годом выпуска до 7 лет;

- освобождение на пять лет от НДС оборотов по реализации бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, произведенных на территории Республики Казахстан;

- освобождение на три года от НДС при импорте произведений искусства, ввозимых негосударственными музеями. Перечень таких произведений искусства будет утверждаться уполномоченным органом в области культуры по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;

- освобождение от НДС при реализации субъектами производства драгоценных металлов аффинированного золота и серебра субъектам производства ювелирных и других изделий;

- освобождение от НДС на ввоз сырья и материалов для производства пестицидов, включенных в перечень товаров импорта,

- юрлица по оборотам по реализации товаров, промыслового рыболовства, производство дрожжей, производство шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения при условии заключения налогоплательщиком соглашения в порядке, определенном уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса производство сахара вправе относить в зачет дополнительную сумму налога на добавленную стоимость.

Эти нормы вводятся в действие с 1 января 2023 года.

Кроме этого, с 1 января 2024 года устанавливаются ставки платы за пользование отдельными видами животных, являющимися объектами рыболовства, вылавливаемыми в промысловых и научных целях.

Также предусматривается уменьшение налогового обязательства субъектов крупного предпринимательства на сумму ущерба, причиненного в период действия чрезвычайного положения.