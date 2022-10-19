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Казахстанский силач подарил Токаеву связанные в узел гвозди

Казахстанский силач подарил Токаеву связанные в узел гвозди Фото: akorda.kz
19 октября популяризатор национальных видов спорта Тимур Спатаев связал в узел железные гвозди и вручил главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

Тимур Спатаев пожелал, чтобы единство и сплоченность казахского народа были такими же прочными, как этот узел.

Акорда опубликовала видео, как силач демонстрирует свое мастерство по сгибанию железных гвоздей. Президент тоже попытался повторить этот трюк.

А вот бывший журналист газеты "Огни Алатау", писатель Владимир Таран, подарил президенту свою книгу "Солнечный город. Страницы истории", посвященную городу Капчагаю.

Почетный гражданин Конаева, ветеран труда Александр Чжен поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за решение назвать город в честь Динмухамеда Конаева.

19 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматинской области.

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