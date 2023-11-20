Казахстанский силач сделал сердечко из гвоздя

Четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана Сергей Цырульников сделал сердечко из гвоздя и подарил его сотруднице Военного института, сообщает Zakon.kz.

Сергей Цырульников посетил Военный институт Сил воздушной обороны Актобе, где продемонстрировал силовые трюки.

Он соединил ручки эспандера, имеющего силу сопротивления до 300 кг. Затем без особых усилий сделал сердечко из гвоздя, вручив его одной из сотрудниц института.





Также он показал там свой силовой номер по разгибанию калиброванных подков, выдерживающих вес до 970 кг.

При этом силач не просто разогнул подкову, а свернул ее в несколько раз, повторив номер великого казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова.



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