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Игита показал свое мастерство перед стартом Лиги чемпионов по футзалу

Футзал, старт, ЛЧ Фото: Instagram/afckairat
Один из лучших футзальных голкиперов мира, страж ворот алматинского "Кайрата" Игита готовится к играм очередного сезона в основном раунде Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Игита и его коллеги по "Кайрату" проводят последние тренировки перед стартом в главном европейском турнире по футзалу. Как и во всех международных соревнованиях, основной надеждой в обороне чемпионов Казахстана, несомненно, является 36-летний голкипер.

Игита поведет свою дружину в очередной бой на бельгийском паркете, где с 26 по 29 октября пройдут матчи Лиги чемпионов нового сезона.

А перед играми в Бельгии "Кайрат" проведет два товарищеских матча с "Аразом" из Азербайджана. Матчи пройдут в Баку 21 и 22 октября.

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