Игита высказался о стартовой победе "Кайрата" в Лиге чемпионов по футзалу

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" одержал победу в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, разгромив на старте косовскую "Приштину". Данный успех команды прокомментировал голкипер алматинцев Игита, сообщает Zakon.kz.

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Один из лучших вратарей мирового футзала отметил, что игра поначалу не сложилась по намеченному плану. Но затем "Кайрат" серьезно взялся за дело, наколотив в ворота соперника 11 голов.

Обыграв "Приштину" со счетом 11:2, казахстанский коллектив вырвался в лидеры турнирной таблицы подгруппы В с тремя очками.





Основной конкурент наших футзалистов на этой стадии, португальская "Бенфика", также имеет 3 балла. Но уступает "Кайрату" только по разнице забитых и пропущенных мячей. Португальцы на старте были сильнее словенского "Добовца" – 4:3.

По мнению специалистов, очная встреча этих клубов, скорее всего, и решит судьбу единственной путевки в "Финал четырех" Лиги чемпионов. А до противостояния между "Кайратом" и "Бенфикой" осталось не так уж много времени, всего лишь считанные часы.

Битва двух победителей Лиги чемпионов разных лет состоится 30 ноября, начало игры – в 22:00 по времени Астаны.