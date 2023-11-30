Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Игита высказался о стартовой победе "Кайрата" в Лиге чемпионов по футзалу

Футзал Комент вратаря Фото: Instagram/afckairat
Алматинский футзальный клуб "Кайрат" одержал победу в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, разгромив на старте косовскую "Приштину". Данный успех команды прокомментировал голкипер алматинцев Игита, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Один из лучших вратарей мирового футзала отметил, что игра поначалу не сложилась по намеченному плану. Но затем "Кайрат" серьезно взялся за дело, наколотив в ворота соперника 11 голов. 

Обыграв "Приштину" со счетом 11:2, казахстанский коллектив вырвался в лидеры турнирной таблицы подгруппы В с тремя очками. 


Основной конкурент наших футзалистов на этой стадии, португальская "Бенфика", также имеет 3 балла.  Но уступает "Кайрату" только по разнице забитых и пропущенных мячей. Португальцы на старте были сильнее словенского "Добовца" – 4:3.

По мнению специалистов, очная встреча этих клубов, скорее всего, и решит судьбу единственной путевки в "Финал четырех" Лиги чемпионов. А до противостояния между "Кайратом" и "Бенфикой" осталось не так уж много времени, всего лишь считанные часы. 

Битва двух победителей Лиги чемпионов разных лет состоится 30 ноября, начало игры – в 22:00 по времени Астаны.   

Читайте также

Футбол Лига Чемпионов
В Лиге чемпионов УЕФА остались четыре путевки для выхода в плей-офф
Футбол Лига конференции Игра
"Астану" ждет ответственный поединок в Лиге конференции УЕФА
Футбол Лучший игрок
Месси возглавил список лучших футболистов в истории "Барселоны"
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: