ФК "Тобол" оштрафовали на один матч без зрителей
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что произошло грубое нарушение. На поле вышел посторонний человек. Он угрожал физической расправой и показывал оскорбительные жесты официальному лицу матча. После этого была наложена санкция в виде проведения следующего домашнего матча без зрителей.
Фото: Instagram/fctobol
Фото: Instagram/caspiy_fc
Аналогичному штрафу, "матч без зрителей", также подвергся актауский ФК "Каспий". Западноказахстанцы отличились за неподобающее поведение зрителей, выразившееся в систематическом использовании пиротехнических средств (файера) во время матча. Тем самым поединок 25-го тура между "Каспием" и "Акжайыком" пройдет при пустых трибунах.
Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.