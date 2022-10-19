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ФК "Тобол" оштрафовали на один матч без зрителей

Футбол Штраф Фанаты Фото: Instagram/fctobol
Действующий чемпион Казахстана по футболу, костанайский "Тобол", проведет одну домашнюю игру без своих болельщиков. Эта санкция применена со стороны Федерации футбола Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что произошло грубое нарушение. На поле вышел посторонний человек. Он угрожал физической расправой и показывал оскорбительные жесты официальному лицу матча. После этого была наложена санкция в виде проведения следующего домашнего матча без зрителей.

Футбол Штраф фанатов Тобола

Фото: Instagram/fctobol

В связи с тем, что в календаре нынешнего сезона у костанайцев не осталось домашних матчей, санкция распространится на первый "домашний" матч 2023 года в рамках турниров под эгидой КФФ и ПФЛК.

Футбол Штраф Клубу

Фото: Instagram/caspiy_fc

Аналогичному штрафу, "матч без зрителей", также подвергся актауский ФК "Каспий". Западноказахстанцы отличились за неподобающее поведение зрителей, выразившееся в систематическом использовании пиротехнических средств (файера) во время матча. Тем самым поединок 25-го тура между "Каспием" и "Акжайыком" пройдет при пустых трибунах.

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