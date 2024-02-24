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Официально: ФК "Астана" сыграет домашние матчи в Алматы

Футбол Все Матчи Алматы Фото: Instagram/fca.astana
Семикратный чемпион Казахстана по футболу, столичная "Астана" все свои домашние игры предстоящего сезона проведет в Алматы. Это связано с реконструкцией "Астана Арены", сообщает Zakon.kz.

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Серебряный призер прошлого Чемпионата казахстанской премьер-лиги сыграет все домашние матчи на алматинском стадионе "Хан-Тенгри". И уже на будущей неделе "Астана" открывает сезон поединком против своих земляков – ФК "Женис". Данная столичная дерби пройдет 1 марта.

Скорее всего подопечные Григория Бабаяна будущие свои встречи в предварительной стадии еврокубков также сыграют в Алматы. И, предположительно, это будет центральный стадион, который соответствует нормам УЕФА. 

Уже сейчас можно сделать выводы, что главная футбольная арена Алматы в 2024 году примет немало важных и ответственных матчей не только казахстанского, но и международного характера.

В связи с временным закрытием "Астана Арены" на реконструкцию, все игры национальной сборной Казахстана с большой долей вероятности пройдут в Алматы. 

Футбол Стадион Алматы

Фото: kff.kz

Таким образом, жители Алматы в этом году получат возможность посмотреть вживую огромное количество встреч на разный вкус. Для начала это поединки родного "Кайрата" и "Астаны" в рамках игр КПЛ-2024, затем скорее всего матчи Лиги конференции УЕФА с участием столичной дружины. И на десерт противостояние сборной Казахстана с тремя европейскими командами на уровне отборочных игр Лиги наций сезона-2024/25.

Тем временем, на будущей неделе стартует очередной казахстанский Чемпионат среди команд премьер-лиги. Один из центральных матчей первого тура состоится в Алматы, где местный "Кайрат" принимает победителя российского Зимнего Кубка ФНЛ, "Кызылжар" из Петропавловска.   

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