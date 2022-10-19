Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан выплатит Кыргызстану более 1,5 млрд тенге за поставленную воду

Казахстан выплатить Кыргызстану более 1,5 млрд тенге за воду Фото: gov.kz
Комитет по водным ресурсам подготовил проект постановления "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК выделят из резерва правительства Казахстана, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, средства в сумме 1 млрд 536 млн 619 тысяч 913 тенге для оплаты услуг по товарообмену электроэнергией с Кыргызстаном в объеме 608 млн 132 тыс. 980 киловатт-час за поданную воду сельхозтоваропроизводителям Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области из казахстанской части межгосударственного канала «Достык» в июне, июле и августе 2022 года.

Как поясняется, такое решение позволило своевременно обеспечить поливной водой орошаемые земли, сохранить продукцию сельхозтоваропроизводителей Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области, повысить их конкурентоспособность и не допустить возникновения социальной напряженности в регионе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.

Читайте также

Названы наиболее востребованные профессии в Казахстане

В Миннацэкономике рассказали, какой курс доллара заложен в бюджете на 2023 год

Алматинских школьников допустили к боевым вертолетам

Лариса Черненко
Открытые НПА Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления