Казахстан выплатит Кыргызстану более 1,5 млрд тенге за поставленную воду

Комитет по водным ресурсам подготовил проект постановления "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК выделят из резерва правительства Казахстана, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, средства в сумме 1 млрд 536 млн 619 тысяч 913 тенге для оплаты услуг по товарообмену электроэнергией с Кыргызстаном в объеме 608 млн 132 тыс. 980 киловатт-час за поданную воду сельхозтоваропроизводителям Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области из казахстанской части межгосударственного канала «Достык» в июне, июле и августе 2022 года.

Как поясняется, такое решение позволило своевременно обеспечить поливной водой орошаемые земли, сохранить продукцию сельхозтоваропроизводителей Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области, повысить их конкурентоспособность и не допустить возникновения социальной напряженности в регионе.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.