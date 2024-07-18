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Законодательство РК

Более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство и реконструкцию защитных дамб

Более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство и реконструкцию защитных дамб, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:50 Фото: ДЧС СКО
Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило постановление "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству водных ресурсов и ирригации РК из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год, средства в сумме 2 679 870 215 тенге для перечисления бюджету Актюбинской области в виде целевых текущих трансфертов на капитальный ремонт защитной дамбы и целевых трансфертов на развитие, строительство и реконструкцию защитных дамб, разрушенных в результате паводков в районах Уил, Темир Актюбинской области",  – говорится в документе.

Министерству водных ресурсов и ирригации и акимату Актюбинской области предписано принять соответствующие меры.

Кроме того, акимату Актюбинской области нужно будет представить до 20 декабря 2024 года в Министерство водных ресурсов и ирригации отчеты по целевому использованию выделенных средств.

 В частности, трансферты планируется направить на:

Уилский район

  • капитальный ремонт Шубаршинской защитной дамбы –  341 435 725 тенге;
  • строительство дамбы в селе Аккемер – 278 670 674 тенге;
  • строительство дамбы в селе Каратал – 666 869 891 тенге.

Темирский район

  • строительство защитной дамбы перед проходящей через мост водой, расположенной вдоль железной дороги в сторону въезда села Шубаркудук – 343 226 803 тенге;
  • строительство защитной плотины и дамбы в районе Задепо – 315 479 303 тенге;
  • строительство защитной дамбы вдоль реки Шигырлыкум от села Енбекши – 398 860 470 тенге;
  • реконструкцию защитной дамбы на реке Бабатай со стороны села Бабатай – 335 327 349 тенге.

Как поясняется, в рамках реализации дорожной карты паводковых мероприятий предусмотрена реализация мер по восстановлению объектов, орошаемых земель, пострадавших от паводков, и предупреждению паводков.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 июля.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге. На ремонт и восстановление поврежденных домов направлено 38,8 млрд тенге из предусмотренных бюджетных средств и спонсорской помощи.

Паводки произошли в регионе в апреле, всего в результате наводнений в регионе пострадало 1087 жилых домов, 47 зданий и сооружений, 232 двора и 852 дачных дома.

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