Более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство и реконструкцию защитных дамб

Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило постановление "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству водных ресурсов и ирригации РК из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год, средства в сумме 2 679 870 215 тенге для перечисления бюджету Актюбинской области в виде целевых текущих трансфертов на капитальный ремонт защитной дамбы и целевых трансфертов на развитие, строительство и реконструкцию защитных дамб, разрушенных в результате паводков в районах Уил, Темир Актюбинской области", – говорится в документе.

Министерству водных ресурсов и ирригации и акимату Актюбинской области предписано принять соответствующие меры.

Кроме того, акимату Актюбинской области нужно будет представить до 20 декабря 2024 года в Министерство водных ресурсов и ирригации отчеты по целевому использованию выделенных средств.

В частности, трансферты планируется направить на:

Уилский район

капитальный ремонт Шубаршинской защитной дамбы – 341 435 725 тенге;

строительство дамбы в селе Аккемер – 278 670 674 тенге;

строительство дамбы в селе Каратал – 666 869 891 тенге.

Темирский район

строительство защитной дамбы перед проходящей через мост водой, расположенной вдоль железной дороги в сторону въезда села Шубаркудук – 343 226 803 тенге;

строительство защитной плотины и дамбы в районе Задепо – 315 479 303 тенге;

строительство защитной дамбы вдоль реки Шигырлыкум от села Енбекши – 398 860 470 тенге;

реконструкцию защитной дамбы на реке Бабатай со стороны села Бабатай – 335 327 349 тенге.

Как поясняется, в рамках реализации дорожной карты паводковых мероприятий предусмотрена реализация мер по восстановлению объектов, орошаемых земель, пострадавших от паводков, и предупреждению паводков.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 июля.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий паводка в Актюбинской области выделено 66,2 млрд тенге. На ремонт и восстановление поврежденных домов направлено 38,8 млрд тенге из предусмотренных бюджетных средств и спонсорской помощи.

Паводки произошли в регионе в апреле, всего в результате наводнений в регионе пострадало 1087 жилых домов, 47 зданий и сооружений, 232 двора и 852 дачных дома.