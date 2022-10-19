Беременная алматинка рассказала, что ее избивает муж-наркоман

Алматинка Арайлым Жексембекова 16 октября написала в Facebook, что ее избивает муж и угрожает убийством. За помощью она обратилась к Генпрокурору, сообщает Zakon.kz.

Арайлым Жексембекова утверждает, что она пишет заявление в полицию, а ее муж решает все через связи. Также женщина сообщила, что муж-наркоман снял с ее счета 4,5 млн тенге. Кроме того, она сейчас ждет ребенка.

В полиции прокомментировали данный инцидент. Ее заявление сразу же было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования, уголовное дело по ст.110 УК РК ("Истязание"). Проводится экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

В УП Алмалинского района по заявлению отца гр. Ж. расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что заявление о мошенничестве, связанном со снятием со счета 4,5 миллиона тенге, в полицию не поступало.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

17 октября в Алматы полицейские спасли беременную женщину от суицида.