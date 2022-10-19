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Интерпол вернул в Казахстан женщину, продавшую свою дочь

Интерпол вернул в Казахстан преступницу Фото: Zakon.kz
Национальное центральное бюро Интерпола МВД Казахстана вернуло жительницу города Шымкента из Южной Кореи на родину, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло при взаимодействии с южнокорейскими коллегами.

39-летняя женщина разыскивалась за торговлю несовершеннолетними и подделку документов.

Ранее женщина родила дочку и, подделав ее документы, провела незаконную операцию по передаче своего биологического ребенка третьему лицу. В связи с чем фигурантка была объявлена в международный розыск. Пресс-служба МВД РК

После депортации из Южной Кореи в Казахстан она была задержана сотрудниками линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Сейчас женщина помещена под стражу.

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