Двух граждан Китая, разыскиваемых Интерполом, поймали в аэропорту Алматы

Национальное центральное бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с сотрудниками криминальной полиции в аэропорту Алматы задержало граждан КНР, находящихся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД РК 9 апреля, одного из задержанных разыскивали китайские правоохранительные органы за то, что он вымогал у более 100 продавцов на рынке района Даоли города Харбин деньги за предоставление "крыши".

"Фигурант пытался въехать в Казахстан из Вьетнама через Катар. Второй мужчина был объявлен в розыск правоохранителями Саудовской Аравии за совершение кражи ювелирных изделий в особо крупном размере в известных магазинах в городе Эр-Рияд. Ущерб составляет более 200 тыс. долларов США", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемые помещены под стражу, решается вопрос об их экстрадиции.

8 апреля сообщалось, что в аэропорту Алматы выявили иностранца с поддельным паспортом и сразу депортировали.